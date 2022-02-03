ABD Kara Kuvvetleri, aşı olmayan askerleri tasfiye ediyor

ABD Kara Kuvvetleri, Covid-19 aşısı olmayan askerlerin ordudan atılması için harekete geçti. Yayınlanan emirde, tasfiyenin savaşa hazırlık durumu açısından önemli olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Kara Kuvvetleri, Covid-19 aşısı olmayı reddeden askerlerin derhal tasfiye edileceğini açıkladı.

Yayınlanan emirde, orduda Covid aşısının geçen ağustosta zorunlu hale getirilmesinin ardından bu adımın savaşa hazırlık durumu açısından önemli olduğu belirtildi.

Kara Kuvvetleri'nden sorumlu yetkili Christine Wormuth, “Aşılanmamış askerler birliklere dair risk oluşturuyor ve hazırlık sürecini tehlikeye atıyor” dedi.

Talimat muafiyeti onaylanmamış veya bekleme durumundakiler hariç tüm tam zamanlı askerleri, muharip askerleri, yedekleri ve askeri öğrencileri kapsıyor. Dini gerekçelerle ya da sağlık nedenleriyle muafiyet talep eden askerler, talepleri değerlendirildiği sürece geçici olarak Covid-19 aşısından muaf tutulacaklar.

Bu kişilerin taleplerinin reddedilmesi durumunda Covid-19 aşısı yaptırmaları ya da temyiz kuruluna başvurmaları gerekecek.

ABD Kara Kuvvetleri'nde tam zamanlı askerlerin büyük bölümü en az bir doz aşı oldu. Aşı olmayan yüzlerce askereyse kınama yazısı gönderildi.

ABD ordusuna bağlı Hava Kuvvetleri'nde Covid aşısı yaptırmayan askerlere yönelik tasfiyeler daha önce başlamıştı.

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