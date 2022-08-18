ABD medyasından Erdoğan hakkında yorum

ABD merkezli medya kuruluşu Politico, Türkiye'nin son dönemde Rusya ile hem diplomasi hem de ekonomi alanlarında iş birliğini yoğunlaştırmasıyla ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Politico'ya konuşan ABD'li ve Türk yetkililerin çok sert ifadeleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin son dönemde yıldızı parlayan medya kuruluşlarından Politico, son dönemde Ankara’nın Rusya ile yakınlaşması ve Batı ülkeleriyle ilişkisini mercek altına aldı. Polirico, “Erdoğan, Ukrayna savaşında ince bir çizgide yürüyor” başlığını kullanırken, “Batı, Ankara’nın denge politikasını yönetmekte zorlanıyor” yorumuna yer verdi.

Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin yanı sıra Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmamasının dikkat çekici olduğu belirtilirken, yaptırım konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından “Kara şövalye” olarak tanımlandığını yazdı.

KARA ŞÖVALYE YORUMU YAPILDI

Kara şövalye kavramının uluslararası ambargoları kendi çıkarını düşünerek delen ülkelere verildiği belirtildi.

Politico, “Birçok Batı diplomat Türkiye’nin ikili oynamasına karşı daha az affedici” yorumunu yaparken AB üyesi bir ülkeden bir diplomat, “Böyle bir savaşta her iki tarafta olamazsınız. Bu bir NATO üyesi” ifadesini kullandı.

“EĞER TÜRK ŞİRKETLER HEDEF ALINIRSA…”

Batı ülkelerinin Türkiye’ye karşı yapabileceklerinin sınırlı olduğuna dikkat çekilirken Brüksel ve Washington’ın Ankara’nın hamlelerini sadece izlediğinin de altı çizildi. Politico, “Washinton, Ankara’ya çok da ileri gitmemesi için daha sert uyarı atışı yapıyor. ABD’li bir yetkili Türkiye’nin Rusya ile resmi ekonomik iş birliği yapması durumunda Washington’un Batılı şirketlerin Ankara ile ekonomik bağlarını koparma ya da azaltma önerisinde bulunduğunu söyledi. ABD’li yetkili, “Biz Türkiye’nin iş dünyası için küresel bir lokasyon olmasını gerektiğini düşünüyoruz fakat Rusya ile yakın bir ilişki Türkiye’nin Dünya’nın geri kalanına entegre olması için gerçek risk oluşturuyor” dedi.

Politico’daki kapsamlı analizde, “Eğer Batı, Türkiye’ye yaptırımları kanıtlayabilirse, Washington ikincil yaptırımlar üzerinden Türkiye’yi dolardan koparabilir” denildi. ABD medyasına konuşan bir Türk yetkili ise, “Ankara, ikincil yaptırım risklerinin farkında” derken, “Eğer Türk şirketler hedef alınırsa biz buna tepki vereceğiz ve bu durum zarar verici olur” ifadesini kullandı.

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