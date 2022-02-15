Yunan gazetesinden çarpıcı Erdoğan yorumu: Büyük baskı altında

Son dönemde gerilimin arttığı Türk-Yunan ilişkileri Yunanistan basınında da yakından takip ediliyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, ilişkilerin seçim öncesi döneme girdiğine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçimler nedeniyle büyük baskı altında olduğunu, bu nedenle Yunanistan’la tansiyonu arttırdığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, son yayınlanan yazısında Türkiye ile Yunanistan'da yaklaşan seçimlerin iki ülke arasındaki ilişkilere etkisini analiz etti.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin çıkmaza girdiğini ve tünelin ucunda ışık görünmediğini kaydeden Papachelas, ilişkilerin seçim öncesi döneme girdiğine dikkat çekerek “Hiçbir hükümet uzlaşma için bir olanak olsa bile siyasi sermayeyi seçime giderken harcayamaz, şu anda zaten böyle bir olanak da yok” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü ama kimsenin bu temaslardan sonuç beklemediğini yazan Papachelas, Atina ve Ankara arasındaki iletişimin de zayıf olduğunu belirtti.

‘SİYASİ BASKI ARTTIKÇA AÇIKLAMALAR SERTLEŞİYOR’

Şu anki durumun tansiyonun yükselmesini veya bir kazayı önlemeye yönelik bir kriz yönetimi olduğu kaydedilen analizde, Ege'nin iki yakasında siyasi baskı arttıkça açıklamaların da sertleştiği yorumu yer aldı.

Analizde, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan seçimler nedeniyle büyük baskı altında kaldığı belirtilerek, son dönemde Ege'deki Yunan Adaları'nın silahlandırılması sorununu da bu nedenle gündeme getirdiği iddia edildi.

Papachelas, Erdoğan'ın son dönemde tansiyonu artırdığını ve Lozan Anlaşması konusunu da yeniden açmaya çalıştığını, Türkiye'nin sonraki adımlarını tahmin etmenin zor olduğunu yazdı.

Yunan gazeteci, gelecek yıl ülkede yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Atina'nın caydırıcı gücünü artırması gerektiğini, konuyla ilgisiz Yunan bakanların açıklamalarının daha fazla oy getirecek olsa da zararlı olabileceğini kaydetti.

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