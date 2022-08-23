ABD, Ukrayna’ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak

ABD yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklanacağını duyurdu.

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ABD’li yetkililer, Rusya ile savaşın 6. ayında yarın Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklanacağını bildirdi.

Yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu belirten yetkililer, şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yarın yapılacağını kaydetti.

Söz konusu paketin Ukrayna’nın bağımsızlık günü ve Rusya-Ukrayna savaşının 6. ay dönümü olan 24 Ağustos’ta açıklanacak olması ise dikkati çekti. (AA)

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