ABD ve Rusya arasında kritik temas

ABD ve Rusya Savunma Bakanları, Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana ilk defa telefonda görüştü.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Bakan Lloyd Austin ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun telefonda görüştüğünü duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat’tan sonra ilk kez Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 13 Mayıs’ta görüştü” dendi. Austin'in Rusya’ya Ukrayna’da ateşkes çağrısında bulunduğu ve iletişimi sürdürmenin önemine değindiği bildirildi.

Reuters, ABD Savunma Bakanı'nın işgalin başından bu yana üç defa Şoygu'yla görüşme girişiminde bulunduğunu ancak Rusya'nın bu talebi yanıtsız bıraktığını aktardı. ABD'li bir yetkili de bir saat süren görüşmede tarafların pozisyonunun değişmediğini belirtti.

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