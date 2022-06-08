ABD’de boğulan kişiyi izleyen 3 polis hakkında karar

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir nehirde boğulan kişiye müdahale etmeyerek, boğulduğu anları izleyen 3 polis idari izne çıkarıldı.

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Arizona’da bulunan Tempe Town Gölü yakınında 28 Mayıs'ta yerel saatle 05.00 civarında bir erkek ile bir kadının tartışması üzerine 3 polis olay yerine geldi. Polisle konuşmaya başlayan Sean Bickings daha sonra demir çitlere tırmanarak nehre indi. Polis kamerasına kaydedilen anlarda Bickings'e seslenen polis, “Nehirde yüzemezsin” dedi. Polislere aldırmayarak nehre atlayan ve yüzmeye başlayan Bickings daha sonra “Boğuluyorum, boğuluyorum” diyerek bağırmaya başladı. Nehirde çırpınan Bickings'e seslenen diğer bir polis ise, “Senin ardından nehre atlamayacağım” diye konuştu. Boğulan adam daha sonra gözden kayboldu.

ÜCRETLİ İZNE ÇIKARILDILAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Tempe Belediye Başkanı Andres Ching ve polis şefi Jeff Glover, “Çağrıya cevap veren ve daha sonra boğulmaya tanıklık eden 3 polis, soruşturmalar süresince disiplin cezası gerektirmeyen ücretli izne çıkarılmıştır” açıklamasında bulundu. Durumu bir trajedi olarak nitelendiren Ching ve Glover, “Polisler, kişiye nehirde yüzmenin yasak olduğuna dair bilgilendirme yaptı. Sıkıntı yaşadığını belirtmeden önce yaklaşık 25-35 metre yüzdü. Daha sonra su üzerine çıkamadı ve boğuldu” dedi.

Bickings'in cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında nehirden çıkarıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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