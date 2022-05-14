ABD’den Erdoğan’ın NATO açıklamasına tepki: Netleştirmeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını desteklemeyecekleri yönündeki açıklaması ABD’de büyük yankı uyandırdı. ABD’den peş peşe açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını söylemesi ABD'de ses getirdi.

Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin duruşunu netleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Psaki, günlük basın brifinginde bir gazetecinin sorusu üzerine “Türkiye'nin duruşunu netleştirmeye çalışıyoruz. Sizi bu konudaki görüşleriyle ilgili daha fazla bilgi için Türkiye hükümetine yönlendiriyorum” dedi.

İki Avrupa ülkesinin NATO'ya katılma isteğine büyük bir destek olduğunu söyleyen Psaki, “Türkiye'yle birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın açıklamaları ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un günlük basın brifinginde de gündeme geldi.

Pentagon sözcüsü Kirby, “Şu aşamada Türkiye'nin bu konudaki duruşunu netleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Kirby, ABD'nin Türkiye'yi hâlâ NATO müttefiki olarak görüp görmediği sorusuna “Elbette, Türkiye değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin NATO içindeki konumu değişmedi” yanıtını verdi.

FİNLANDİYA'DAN TEPKİ

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried de daha önce yaptığı açıklamada “Bu konu hafta sonu NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında muhakkak konuşulacaktır. Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu reddedeceğinin kesin olduğunu düşünmüyorum, bu iki ülke NATO için etkin biçimde işbirliği gösteriyor” demişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, “Türkiye daha önce Finlandiya’nın NATO’ya katılması için pozitif görüş beyan etmişti” açıklamasını yapmıştı.

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