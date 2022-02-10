ABD’den Rusya’ya ‘Kuzey Akım 2’ uyarısı

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın Belarus’taki askeri tatbikatlarını “gerilimi tırmandıran adımlar’’ olarak niteledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin faaliyete geçmeyeceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jen Psaki'nin Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında ağırlıklı olarak Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı, Moskova'ya yönelik olası yaptırımlar ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Salı günü yapılan görüşme dahil olmak üzere son günlerdeki diplomasi çabaları gündeme geldi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Psaki’ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin'le görüşmesinden sonra yaptığı iyimser değerlendirmeleri Amerika'nın paylaşıp paylaşmadığı sorusu yöneltildi. Beyaz Saray sözcüsü Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine baktıklarını ve bu bağlamda Moskova tarafından gerilimi düşürebilecek adımlar görmediklerini ifade etti.

“KONGREDE RUSYA TASARISI PUTİN’E GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİR”

Basın toplantısında Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in bir süredir üzerinde çalıştıkları Rusya konusunda olası yaptırımları içeren tasarı hazırlığı da gündeme geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya karşı birleşik bir cephenin sergilenmesinin önemli olduğunu düşündüklerini, bu nedenle Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin liderlerinin yanısıra ilgili komisyonlarla da görüşmeler yaptıklarını ve Rusya konusunda partilerüstü bir yaklaşımdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sözcü Psaki, Kongre'de her iki siyasi partinin de desteklediği bir tasarının Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e güçlü bir mesaj vereceğini belirtti.

“KUZEY 2 EURO-ATLANTİK’İN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT”

Rus gazının Almanya üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde uygulanabilecek yaptırımların hedefi olabilir.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki boru hattı projesinin enerji güvenliğini ve Euro-Atlantik bölgesinin önemli bir bölümünün ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunan bir proje olduğunu belirtti.

Almanya'da projeye ruhsat verecek ilgili birimin boru hattının en az 2022 yılının ikinci yarısına kadar onay almasının beklenmediğini belirttiklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 boru hattının faaliyete geçmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin sorulması üzerine Jen Psaki, Başkan Biden'ın lider düzeyinde diyaloga önem verdiğini ve geçmişte Rus liderle pek çok kez görüştüğünü hatırlattı ancak şu aşamada bir başka görüşmenin yapılabileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme yönünde karar alıp almadığı henüz bilinmese de Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

“İRAN İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER KRİTİK NOKTAYA GELDİ”

Basın toplantısında İran'la bir süredir yürütülen nükleer görüşmeler de gündeme geldi. Sözcü Jen Psaki Tahran'la görüşmelerin kritik bir noktaya geldiğini ve önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varılmaması halinde İran'la nükleer anlaşmaya dönülmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü “Tüm tarafların temel kaygılarını gideren bir anlaşma yakın gibi görünüyor ancak anlaşmaya önümüzdeki haftalarda varılmaması halinde İran'ın devam eden nükleer ilerlemeleri Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) dönmemizi imkansız hale getirecek” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye almıştı.

İlginizi Çekebilir Rusya, Ukrayna geriliminin azalması için şartları açıkladı

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği'nden Rusya'ya mektup: Endişelerimiz devam ediyor