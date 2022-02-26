ABD’den Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık yardım

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü gününde çatışmalar şiddetlenirken, ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Rus işgalini püskürtmek için mücadele eden Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardım talimatı verdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e gönderdiği bir muhtırada Biden, Dış Yardım Yasası yoluyla tahsis edilen 350 milyon doların Ukrayna’nın savunmasına destek olmak için kullanılacağını açıkladı.

Biden dün gece de ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme talimatı verdi. Putin'in Batı'yı bölmeyi başaramadığını söyleyen ABD Başkanı Biden, “ABD NATO topraklarının her santimini savunacak. NATO'nun kapısı değerlerimizi paylaşan Avrupa ülkelerine açık kalacak” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da Türk vatandaşı 3 kız mahsur kaldı