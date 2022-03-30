ABD’den Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacağı bildirildi.

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Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, görüşmede, liderlerin Ukrayna’ya askeri, ekonomik ve insani yardım ulaştırmak ve Ukrayna’ya karşı vahşi saldırganlığı nedeniyle Rusya’ya ağır bedeller ödetmek için devam eden çalışmaları ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Liderler, ABD’nin Ukrayna’nın ana güvenlik yardımı taleplerini yerine getirmek için 24 saat nasıl çalıştığını, bu silahların çatışma üzerindeki kritik etkilerini ve ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla ek yardımlar belirleme çabalarını tartıştı” denildi.

ABD’nin Ukrayna'ya doğrudan bütçe yardımı olarak 500 milyon dolar sağlamayı planladığını bildirilen açıklamada, Zelenskiy'nin Biden'ı Ukrayna-Rusya arasında devam eden müzakerelerdeki son durum hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy ise, Biden ile yaklaşık 1 saat görüştüğünü ifade ederek, Biden ile sahada ve müzakere masasındaki durumu, savunma desteği, yeni bir gelişmiş yaptırım paketi, makro-finansal ve insani yardım konularını ele aldıklarını açıkladı.

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