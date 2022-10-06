AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilirken, Rusya'dan odun hamuru, kağıt, sigara, plastik, kozmetik ürünler, değerli metaller ile taşların AB ülkelerine ithalatı yasaklandı.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna’nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı ticari yasaklar ve Rusya’nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi ve savaşı tırmandırması gerekçesiyle hazırlanan 8. yaptırım paketinin resmen onaylandığını açıkladı.

Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı, Rusya’nın askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan pakete göre, Rusya’dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi.

Aralık 2022 itibarıyla Rusya’dan üçüncü ülkelere ham petrol taşınması, buna teknik hizmet sunulması, aracılık yapılması, finansman veya finansal hizmet verilmesi yasaklandı.

Rusya menşeli petrol ürünlerine Şubat 2023’ten itibaren söz konusu hizmetlerin sağlanması yasak kapsamına dahil edildi.

Rus petrolünün üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasına tavan fiyat uygulanmasının yasal zemini hazırlandı.

TAVAN FİYAT İSTİNASI

Rus petrolüne ve petrol ürünlerine söz konusu ulaşım ve finansal hizmetlerin sunulmasına tavan fiyat “istisnası” getirildi.

Rus petrolünün belirlenecek bir tavan fiyatın altında satılması halinde buna ulaşım ve çeşitli hizmetler sunulabilecek.

AB gemilerinin Rus petrolünü üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşımasına yönelik yasak ise üye ülkelerin oy birliğiyle tavan fiyat kararı almasıyla geçerli olacak.

AB, Rusya ile ticaretine de yeni kısıtlamalar getirdi.

AB, Rusya’dan ihraç edilen çelik ürünlere yönelik ithalat yasağını genişletti.

Rusya’dan odun hamuru, kağıt, sigara, plastik, kozmetik ürünler, değerli metaller ile taşların AB ülkelerine ithalatı yasaklandı.

Havacılık sektöründe kullanılan çeşitli malların satışı da kısıtlandı.

YAPTIRIMLAR GENİŞLİYOR

Ukrayna’nın bazı bölgelerinde yasa dışı referandum düzenlenmesinde rol oynayan bireyler ve kurumlar, Rus savunma sektörü temsilcileri ve savaşla ilgili dezenformasyonda bulunan kişiler yaptırım listesine eklendi.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynayanların yaptırıma tabi olmasının yolu açıldı.

Rusya’nın askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörüne katkıda bulunabilecek kısıtlamalar da genişletildi. Bu alandaki çeşitli elektronik bileşenler, kimyasallar ve malların Rusya’ya sağlanması yasaklandı.

Rusya’ya sivil ateşli silahların, bunların temel bileşenlerinin, mühimmatının, askeri araç ve teçhizatın veya yedek parçaların satılması, tedarik edilmesi, devredilmesi veya ihraç edilmesi yasak kapsamına girdi. (AA)

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