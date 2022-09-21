ABD’nin tüm dünyadan sakladığı yeni nesil bombardıman uçağından ilk görüntüler geldi

ABD'nin önde gelen uçak üreticilerinden Northrop Grumman'ın ABD Ordusu için üreteceği B-21 bombardıman uçağının Aralık ayında tanıtılacağı açıklandı. 639 milyon dolara mal olan uçakların detayları ve merak edilenleri de ilk kez açıklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen uçak üreticilerinden Northrop Grumman’ın ABD Ordusu için üreteceği B-21 bombardıman uçağı üzerindeki sır perdesi ilk kez aralandı. Şirketin internet sitesinden bile yayınlamadığı yeni nesil bombardıman uçağı ilk kez görücüye çıktı. ABD Hava Kuvvetleri’nin Aralık ayında yeni nesil gizli bombardıman uçağı B-21 Raider’ı tanıtacağı açıklanırken, uçakların 2023 yılında aktif olarak kullanılması ön görülüyor.

Northrop Grumman ve Hava Kuvvetleri, şirketin Palmdale, California’daki tesisinde uçağın tanıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Yalnızca bir B-21 Raider uçağının 639 milyon dolara mal olacağı da vurgulandı. Hava Kuvvetleri uçaktan en az 100 adet alacağını teyit etti.

Northrop Grumman yöneticisi Doug Young konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “B-21 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş askeri uçak olmasının yanı sıra, öncü yenilik ve teknolojik mükemmelliğin bir ürünüdür” dedi.

‘NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİ VAR’

Geçen Temmuz ayında Hava Kuvvetleri, B-21’in, uçağın mevcut en son görüntüsü olan en son foto-gerçekçi konsept görüntüsünü yayınlamıştı.

ABD Hava Kuvvetleri ve üretici Northrop Grumman’a göre B-21 Raider’ın en büyük özelliği hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip, çift yetenekli bir delici vuruşlu hayalet bombardıman uçağı olması. Saatte 277 kilometre hıza kadar çıkabilen B-21, 14 bin kilograma kadar yük taşıyabilme özelliğine de sahip.

Hava Kuvvetleri, B-21 Raider’ın B-1 Lancer ve B-2 Spirit’in yerini almasını ve B-52 Stratofortress ile birlikte gelecekteki bombardıman filosunun belkemiğini oluşturmasını planlıyor. B-21 Raider, çift pilotla hareket edebileceği gibi insansız görevleri de yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Konvansiyonel tarafta B-21 Raider, geniş bir mesafede doğrudan saldırı mühimmat karışımını taşıyabilecek ve konuşlandırabilecek.

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