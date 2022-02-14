Adnan Oktar’dan kaçan kadınlar İngiliz basınına konuştu: Anestezi kullanılmadan burun ameliyatı olmaya zorlandım

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın grubundan kaçan isimler İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Times'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurbanlardan biri, Adnan Oktar'ın kendilerini estetik yaptırmaya zorladığını belirtirken, "20 yaşında anestezi almadan burun ameliyatı yaptırılmaya zorlandım" dedi. Gruptan kaçanlar yaşadıkları cinsel istismarı da anlattı...

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İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Sunday Times, Adnan Oktar’ın kurduğu ve Oktar’a bağlılık üzerinden bir araya gelmiş ve kapalı bir kült sistemi içinde yaşayan insanlardan oluşan grup üyeleriyle konuştu. Türkiye’de ‘kedicikler’ olarak tanınan grubun kadın üyeleri ve ‘aslanlar’ olarak bilinen grubun erkek üyeleri, yaşadıkları korkunç günleri ve taciz olaylarını İngiliz The Times gazetesine anlattı. Aralarında bazılarının Adnan Oktar ile dini nikah kıydığı bilinen ‘kedicikler’in cinsel istismara ve tacize maruz kaldığı daha önce dava dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu kez, Adnan Oktar’ın grubuna üye isimler, Oktar tutuklanmadan önce yıllarca maruz kaldıkları istismarı anlattı. ADNAN OKTAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ocak ayında Adnan Oktar tecavüz, çocuk istismarı, casusluk ve şantaj gibi bir dizi suçlama ile 1.045 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, 64 yaşındaki Oktar tüm suçlamaları reddetmiş ve temyize gideceğini bildirmişti.

2018 yılında, Adnan Oktar’ın grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerdeki mülklerine polis baskınları yapılmış ve Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantıları bilinen 171 kişi tutuklanmıştı.

İngiliz The Times gazetesi, asıl adı Harun Yahya olan Oktar’ın, Darwin’in evrim teorisine karşı “İslami yaratılış” adını verdiği teoriyi savunduğu bir dizi kitabı bulunduğunu ve bunlarla tanındığını aktardı.

‘ANESTEZİ OLMADAN BURUN AMELİYATI OLDUM’

Adnan Oktar’ın grubundan kaçan isimlerden bazıları ise yaşadıkları dehşeti gazeteye anlattı.

Oktar’ın kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, İngiliz The Times gazetesine, 16 yaşındayken tarikat lideri tarafından cinsel istismara uğradığını, 20 yaşındayken genel anestezi olmadan burun estetiği olmaya zorlandığını söyledi.

Işıldar, Oktar’ın 30’lu yaşlarındayken kendisini onunla evlenmeye zorladığını belirtirken, tam 8 yıl sonra kaçmayı başardığını ve Kanada’ya taşındığını aktardı.

‘HAPİSHANEDE YAŞAMAK GİBİYDİ’

Adnan Oktar’ın grubuna 2006 yılında 24 yaşındayken katılan bir başka isim Ceylan Özgül de gazeteye yaptığı açıklamada, grupla birlikte yaşamayı ‘hapishanede yaşamaya’ benzetirken, Oktar’ın Türkiye’de ciddiye alınmadığını ancak yaşattıklarının ‘ciddi’ olduğunu söyledi.

Özgül de zorla anestezi olmadan burun ameliyatı geçirdiğini belirtirken, hala bu durumdan dolayı travma yaşadığını aktardı. Özgül The Times gazetesine, ‘Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum” dedi.

Özgül, Oktar’la ilk tanıştığında eğlenceli olduğu için onunla konuşmayı sevdiğini ve onu ciddiye aldığını söyledi. Grubun uluslararası itibarının artmasına yardımcı olduğunu ve University College London dahil olmak üzere prestijli kuruluşlarla Oktar için konferanslar düzenlediğini aktardı. Ancak zaman geçtikçe hareketlerinin daha da fazla kısıtlandığını aktaran Özgül, kaldığı yerleşkenin çeşitli kameralarla sürekli izlendiğini söyledi.

GRUBA KADINLARI ÇEKMEKLE GÖREVLİ ‘ASLANLAR’ KONUŞTU

Öte yandan, Sunday Times’a konuşan grubun ‘aslanlar’ olarak bilinen erkek üyelerinden biri olan Şahin, kendilerinin daha fazla kadını gruba çekmekle görevlendirildiklerini aktardı. Oktar’ın sayesinde lüks kıyafetler giyinen ve dış görünüşüne özen gösteren Şahin kısa sürede yakışıklılığı ile kadınlar için bir ‘yem’ haline geldi.

Kendisine ve diğer ‘aslanlara’ alışveriş merkezlerinde veya kafelerde nasıl takılacağını ve oradaki kadınlarla nasıl sohbet edeceğini ve onlara bir mankenlik ajansı için nasıl teklif götürülmesi gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

Bu düzene ‘turnike sistemi’ adı verildiğini ve yıllar içinde sayısız kadının bu şekilde tarikata getirildiğini belirtti.

“200 KADINI TARİKATA GETİRDİ”

200 kadını tarikata getirdiğini iddia eden Şahin, Oktar’ın yaptığının doğru olduğunu düşünmesi için beyninin yıkandığını söyledi. Şahin sonunda tarikattan ayrıldığını ve diğer üyelerle birlikte kovuşturma dokunulmazlığı karşılığında polisle bilgi paylaştığını açıkladı.

Adnan Oktar, Ocak ayında çocuklara cinsel istismar, suç çetesi kurma, tecavüz, şantaj, dolandırıcılık, siyasi ve askeri casusluk ve işkenceye neden olma gibi 10 ayrı suçlamadan suçlu bulunmuştu.

Duruşmalar, ürkütücü ayrıntılar ve ürkütücü cinsel suç iddiaları içerirken Oktar, Aralık ayında 1000’e yakın kız arkadaşı olduğunu söyledi.

EVİNDE 69 BİN ADET DOĞUM KONTROL HAPI BULUNDU

Oktar, Ekim ayında bir başka duruşmasında ‘Kalbimde kadınlar için taşan bir aşk var. Aşk insani bir niteliktir. Bu bir Müslümanın niteliğidir’ dedi.

Duruşmada, kimliği yalnızca CC olarak belirtilen kadınlardan biri, mahkemeye Oktar’ın kendisine ve diğer kadınlara defalarca cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. CC mahkemeye verdiği demeçte, tecavüz ettiği kadınlardan bazılarının doğum kontrol hapı almaya zorlandığını söyledi.

Polisin evinde bulduğu yaklaşık 69 bin doğum kontrol hapı sorusuna Oktar, bunların cilt rahatsızlıkları ve adet düzensizliklerini tedavi etmek için kullanıldığını söyledi.

Oktar ayrıca, FETÖ bağlantıları nedeniyle de suçlu bulundu.

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