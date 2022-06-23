Afganistan’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı artıyor

Afganistan'da dün sabaha karşı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1500'ü aştı.

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Afganistan’ın Paktika bölgesinde dün 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise yaptığı açıklamada depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'da 119 milyon kişi tarafından hissedildiği duyuruldu.

Aljazeera’nin haberine göre, deprem nedeniyle en az bin 500 kişinin hayatını kaybettiği, 2000’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması (USGS), Çarşamba gününün erken saatlerinde depremin büyüklüğünün 5,9 olarak açıklarken daha sonra 6,1 olarak revize etti.

Ölümlerin çoğunun Paktika bölgesinde kayıtlara geçtiği açıklandı. Afganistan İçişleri bakanlığı yetkilisi Salahuddin Ayubi, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaralılara ulaşmak ve tıbbi malzeme ve yiyecek ulaştırmak için helikopterlerin kullanıldığını söyledi.

2002'DEN BU YANA EN ÇOK CAN KAYBI YAŞANAN DEPREM

Bugün meydana gelen deprem Afganistan'da 2002'den beri en fazla can kaybının yaşandığı deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre deprem, Afganistan'ın güneydoğusunda Pakistan ile sınırında bulunan Khost kentine 44km uzaklıkta meydana geldi.

Host ve Nangarhar bölgesinde de ölüm ve hasar meydana geldiği belirtildi fakat bölgede incelemelerin devam ettiği ve kapsamlı bir açıklamanın ise daha sonra yapılacağı duyuruldu.

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