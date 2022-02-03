Afganistan’da üniversiteler kız öğrenciler için yeniden açılıyor: Erkek ve kız öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim alacak

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından kız öğrencilere yasaklanan üniversiteler dün ilk kez kapılarını açtı.

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Afganistan’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı. O günden bu yana üniversiteler kız öğrencilere kapatılırken, dün itibariyle yeniden açıldı.

Taliban yönetimi, kız öğrencilerin kampüse dönmesine izin verirken, kadınların erkek öğrencilerden ayrılmaları koşuluyla derslere katılmasına izin verildiğini söyledi.

Nangarhar Üniversitesi başkanı Khalil Ahmad Bihsudwal, Reuters haber ajansına, kurumdaki erkek ve kız öğrencilerin ayrı derslere katılacağını söyledi.

KIZ ERKEK ÖĞRENCİLER AYRI SINIFLARDA OLACAK

Üniversitede güvenlik nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen bir tıp öğrencisi ise, sınıfların cinsiyete göre ayrıldığını açıklarken, kadınlara erkek öğretim görevlileri tarafından ders verilip verilmeyeceğini veya sınıf dışında erkek öğrencilerle konuşulup konuşulmayacağı ile ilgili net bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

İsmi açıklanmayan kız öğrenci, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Tüm değişikliklere ve koşullara rağmen yine de devam etmek istiyorum çünkü eğitimim yarım kalmamalı.”dedi.

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı yetkilisi Shaker Wahidi, CNN’e yaptığı açıklamada, Nangarhar, Paktia, Paktika ve Kandahar’daki devlet üniversitelerinin Çarşamba gününden itibaren tüm erkek ve kız öğrencilere yeniden açılacağını söyledi.

Ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelerin Mart ayında hem erkekler hem de kadınlar için açılacağını da sözlerine ekledi.

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