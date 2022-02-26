Alman istihbarat servisi başkanı Ukrayna’da mahsur kaldı, özel kuvvetler devreye girdi

Almanya'nın dış istihbarat servisi başkanı Bruno Kahl, gizli görüşmeler için gittiği Ukrayna'da savaşın patlak vermesi ile mahsur kalınca devreye özel kuvvetler geldi. Almanya'nın önemli ismi iki günlük bir kara yolculuğu sonrası bugün Almanya'ya ulaştı.

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Almanya’nın dış istihbarat servisi başkanı Bruno Kahl, Rusya’nın ülkeyi işgal etmesinin ardından Ukrayna’da mahsur kalınca, özel kuvvetler tarafından ülkeden kaçırıldı.

Focus dergisinin haberine göre, ‘acil görüşmeler’ için başkent Kiev’de bulunan Alman istihbarat şefi, ülkenin hava sahası kapatıldığında burada mahsur kaldı. Kahl, iki günlük zorlu bir yolculuk sonrası kara yolu ile ülkeden çıkarıldı.

Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND), Bruno Kahl’ın Çarşamba günü iş için Ukrayna’da olduğunu ancak işgal başladıktan sonra ayrılma planlarını değiştirmek zorunda kaldığını doğruladı.

‘BUGÜN BERLİN’DE OLMASI BEKLENİYOR’

BND Cuma günü yaptığı açıklamada, özel kuvvetlerin oynadığı rolden bahsetmeden, “Düşmanlıkların patlak vermesi ve Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle, servis başkanı Kahl kara yolundan dönmek zorunda kaldı. Aynı yöne akan mülteci akınları nedeniyle bu zorlu ve uzun bir yolculuktu. Avrupa Birliği’ne geri döndü ve bugün Berlin’de olması bekleniyor.’ ifadeleri kullanıldı.

Bild gazetesi kaynakların aktardığına göre Kahl’ın önemli bilgileri şahsen iletmek için Ukrayna’da bulunduğu öne sürüldü. Kahl daha önce Almanya’da milletvekili olarak da görev yapmıştı.

Ülkesi güne yine bomba sesleriyle uyanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ateşkes çağrısında bulundu ve yaptığı açıklamada birden fazla şehrin saldırı altında olduğu konusunda uyardı.

ABD savunma yetkilileri, Rus taarruzunun önemli bir direnişle karşılaştığına ve Moskova’nın öngördüğünden daha yavaş ilerlediğine inanıyor, ancak bu hızla değişebilir.

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