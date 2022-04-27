Alman tankları savaş meydanında

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 40 ülke Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde toplandı. ABD toprağı sayılan üs, genişlemesi muhtemel savaşın merkezi ve sembolik açıdan önemli. NATO üyesi olmayan ülkelerin de katıldığı toplantı öncesi Almanya, Ukrayna’ya savaş tankları gönderme kararı aldı. Rusya, "Artık savaşta ne gerekiyorsa, o olur" dedi.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın Ramstein Hava Üssü'nde, tarihinde görülmemiş bir toplantı yapıldı. Aralarında Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu 40 ülkenin temsilcileri, ABD Savunma Bakanı'nın başkanlık ettiği toplantıda, “Ukrayna'ya gerekli yardım” kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası NATO üyeleri ve NATO üyesi olmayan çeşitli ülkelerin katıldığı bu toplantı, savaşın çok farklı boyutlara gidebileceğinin de sinyali oldu.

ALMANYA, İKİ MODEL TANK VERECEK

Toplantı öncesi Almanya, Krauss-Maffei Wegmann tarafından üretilen ve hava hedeflerine karşı etkili olan Gepard (Çita) tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

Bu tanklar, yerdeki hedeflerin yanı sıra alçaktan uçan uçaklar, helikopterler ve İHA-SİHA'lara karşı oldukça etkili, Stinger füzeleri atabiliyor. Bu tanklar için Ukraynalı askerlerin eğitimine başlandığı belirtildi.



RHEINMETALL DE DEVREDE

50 adet verileceği belirtilen 6 kilometreden hedefi vuran hareketli Stinger fırlatıcılarının dışında, ünlü zırh üreticisi Rheinmetall de, Ukrayna'ya 100 adet Marder (Sansar) tipi tanklardan gönderebilmek için Alman hükümetinden onay talebinde bulundu.

Bu tanklar, köprü kuruyor, Milan füzeleri atabiliyor ve daha çok yakın muharebede koruma amaçlı kullanılıyor.

Bunlar görüşmede Almanya tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na iletildi.

NEDEN RAMSTEIN HAVA ÜSSÜ?

Kaiserslautern yakınlarındaki Ramstein Hava Üssü'nün seçilmesinin çok büyük anlamları var.

Bu üs, Almanya topraklarında ama Almanya'ya ait değil, ABD'nin sayılıyor. Ayrıca, NATO'nun hava harekatları açısından en önemli üssü ve tüm Avrupa'ya hatta Asya'ya hakim konumda.

İlk kez burada bu denli büyük bir NATO ve NATO üyesi olmayan ülkelerin ortak toplantısı yapılıyor. Üs, hem sembolik, hem siyasal, hem de savaş hukuku açısından önemli.

LAVROV: NE GEREKİYORSA O OLUR

Rusya, Rammstein Üssü toplantısını değerlendirirken, en büyük tepki özellikle Almanya'nın ağır silahları Ukrayna'ya vereceğini açıklamasından sonra geldi.

Lavrov, “NATO bir şekilde bu olaya müdahil olur ya da bir temilcisi aracılığıyla müdahil olmaya devam ederse; savaş ne gerektiriyorsa, o yapılacaktır” dedi.

Bu sözler, Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğini ima ettiği şeklinde de yorumlandı.

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