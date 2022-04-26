Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını onayladı
Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması nedeniyle eleştirilen Alman hükümeti, Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı.
Almanya, Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna’ya teslimatını onayladı.
Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapmaması nedeniyle eleştirilen ülkenin Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in, bugün ABD’nin Almanya’daki Ramstein hava üssünde müttefikleriyle gerçekleştireceği toplantıda, silahları teslim etmek için hazır olduklarını açıklayacağı belirtildi.
Alman silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann şirketine (KMW), önceki Alman ordusu stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş “Gepard” (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verilecek. Hava hedeflerine karşı etkili olan bu zırhlılar, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor.