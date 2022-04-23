Almanya ve Fransa’nın Rusya’ya 273 milyon euroluk askeri yardımı ortaya çıktı: Roket sistemleri, füzeler…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, İngiliz basınında yer alan bir AB raporu, Fransa ve Almanya'nın ambargoyu delerek Rusya'ya askeri teçhizat yardımı yaptığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 58’inci gününde İngiliz The Telegraph gazetesi, Fransa ve Almanya’nın Rusya’ya şu anda Ukryana’da kullandığı 273 milyon euroluk askeri donanım sağladığını ortaya çıkardı.

Telegraph tarafından paylaşılan rapora göre, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Rusya’ya silah sevkiyatına AB çapında uygulanan ambargoya rağmen, Almanya ve Fransa’nın Moskova hükümetine bomba, roket, füze ve silah içeren teçhizat gönderdikleri ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu, en az 10 üye devletin Vladimir Putin rejimine yaklaşık 350 milyon Euro askeri donanım sağladığını tespit etti. Bunların yüzde 78’inin Alman ve Fransız firmaları olduğu açıklandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya ağır silah sağlama konusundaki isteksizliği nedeniyle bu hafta şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Putin ile müzakere çabaları yüzünden eleştirilen hedefi oldu.

Hem Paris hem de Berlin yönetimleri AB’nin Rusya’dan gaz satın alma yasağına direndi ve blok şu anda Moskova’ya enerji tedariki için günde 1 milyar euro ödüyor.

Telegraph tarafından yayımlanan AB raporu, üst düzey bir Rus komutanın Moskova’nın hedeflerini genişleterek güney Ukrayna’nın yanı sıra doğu Donbas bölgesinin “tam kontrolünü” ele geçirdiklerini açıklamasının ardından ortaya çıktı.

‘MOLDOVA SINIRINA KADAR İLERLEYECEK’

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rüstem Minnekayev, Rus kuvvetlerinin Kırım’a bir kara köprüsü kuracağını ve Moldova sınırına kadar ilerleyebileceğini iddia etti.

Cuma günü Boris Johnson, Rusya’nın savaşı hala kazanabileceği konusunda uyardı ve Ukrayna’nın Varşova’nın Sovyet döneminden kalma T-72 modellerini alabilmesi için Polonya’ya İngiliz tankları gönderme planlarını açıkladı.

Cuma günü Putin, Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel’e şehrin Azovstal çelik fabrikasında saklanan deniz piyadelerinin teslim olmaları halinde yaşamalarına izin verileceğini söyledi.

ALMAN FİRMALARI BASKI ALTINDA

Bu arada, Almanya Şansölyesi Scholz, Berlin’in Ukrayna’ya yüksek güçlü silahlar sağlama konusundaki isteksizliği konusundaki eleştirmenlere cevap vermeye çalışırken nükleer savaş tehdidine dikkat çekti.

Alman firmalarının Rusya’ya silah ihracatına yönelik AB ambargosunda bir boşluk kullanıp Moskova’ya tüfekler ve özel koruma araçları da dahil olmak üzere 121 milyon euro değerinde ekipman satışı yaptıkları ortaya çıktığında eleştiriler arttı. .

Berlin yönetimi, 2014 yılında silah ablukası uygulanan Rusya’ya gönderilen askeri yardımı savunmuş, “Herhangi bir askeri kullanım belirtisi varsa, ihracat lisansları verilmedi” demişti.

ENVANTER KALABALIK

Fransa’nın ayrıca ihracat lisansının bir parçası olarak Rusya’ya 152 milyon euro değerinde sevkiyat göndermekten sorumlu olduğu tespit edildi. Paris’in, AB ambargosunda bir arka kapı tekniği kullanarak ihracatçıların 2014’ten önce kararlaştırılan sözleşmeleri yerine getirmelerine izin verdiği ortaya çıktı.

Fransız firmalarının; bombalar, roketler ve torpidoların yanı sıra binden fazla Rus tankı için termal görüntüleme kameralarını da Rusya’ya gönderdiği belirlendi. Savaş jetleri ve saldırı helikopterleri için navigasyon sistemleri de Rusya’ya gönderilen ekipman arasında yer aldı.

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