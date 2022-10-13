Almanya’da emlak beyannamesi süresi uzatılıyor

Doğu ve Batı Almanya arasındaki „emlak vergisi bildirim usülü“nde eşitlik için getirilen Emlak Beyannamesi şartında, süre Ocak 2023’e uzatıldı. 32 milyon emlak kaydını ev sahipleri sisteme girecek. Bu bilgiler 2025 vergi döneminde dikkate alınacak. Vergi artışı beklenmiyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’da doğu ve batı eyaletlerinde emlak değerlerinin hesaplanmasında farklılıklar olduğu için Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği „emlak vergisi“ değerlendirmesinde süre uzatıldı.

Almanya'nın batıdaki 6 eyaletinde yaşayanları ilgilendiren Emlak Beyannamesi'ni verme süresi 30 Ekim'de doluyordu. Ancak bu tarihe kadar emlak ya da daire sahiplerinin üçte birinin ancak beyanname verebildiği belirtildi. 32 milyon emlak bilgisinin girilmesine başlandığında sistem de çökmüştü.

MALİYE BAKANI DA İSTEDİ

Bunun üzerine Eyalet Maliye Bakanları toplanarak, ev sahipleri birliklerinin de talep ettiği şekilde sürenin ocak 2023 sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Maliye Bakanı Liberal Parti lideri Christian Lindner de, bu yönde karar çıkmasına sevindiğini açıkladı. Lindner, „Bu aralar herkesin yapacak çok işi ve daha büyük endişeleri var. Bu bürokrasiyle uğraşacak zamanları yok“ demişti.

VERGİDE ARTIŞ BEKLENTİSİ YOK

Eyaletlerin aldığı kararın kısa süre sonra kesin olarak açıklanması bekleniyor. Emlak beyannamelerinin tamamlanmasından sonra, yeni emlak vergisi (Grundsteuer) hesaplanması 2025'ten itibaren başlayacak. Amaç doğu ve batı Almanya arasındaki beyanname usulündeki farklılıkları kaldırmak olduğu için, emlak vergilerinde olağanüstü artışlar beklenmiyor.

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