Almanya’da hortum can aldı
Almanya’da hortum, en az bir kişinin ölümüne, yaklaşık 40 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Almanya'nın batısını vuran hortum hayatı felç ederken en az bir kişi öldü, 40'a yakın kişi yaralandı.
Bazı bölgelerde büyük maddi hasara yol açan hortum nedeniyle Wittgert kasabasında 38 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, yaralanan 10 kişinin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.
Çatıların uçtuğu ve ağaçların devrildiği bölgede demiryolu seferleri da şiddetli fırtına nedeniyle aksadı. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın devam edeceği uyarısında bulunurken halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı.