Almanya’da Rusya korkusu: Savunma bütçesine keskin artış

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında bugün Bundestag'da vekillere seslendi.

Sozcu.com.tr

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Bugün gerçekleşen oturumda vekillere seslenen Başbakan Scholz, Almanya’nın savunma bütçesini yüzde 2’den fazla artırma kararı aldığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra bu kararın alındığına dikkat çeken Scholz, “Ülkemizin güvenliğine, özgürlük ve demokrasiyi korumak için daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi. Scholz, hükümetin askeri yatırım bütçesini 100 milyar euroya çıkardığını da dile getirdi.

Son dönemde ABD ve diğer ülkelerin baskılarına rağmen savunma bütçesini büyük bir sıçrama ile yükseltmeyen Almanya’da son günlerde yaşananlarla birlikte bu kararın alındığı kaydedildi.

Scholz ülke tarihinde bir gelenek haline gelen savaş bölgelerine silah göndermeme kararını da Ukrayna’da yaşananlardan sonra değiştirdi. Almanya, Ukrayna yönetimine tanksavar, silah ve füze gönderme kararı aldı. Scholz, bu konuda ise “Putin’in saldırılarına başka türlü yanıt verilemez” dedi.

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