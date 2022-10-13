Almanya’nın umudu: Fatmagül

Almanya’da yeşillerli çevre bakanlığı, aralarında Türkiye’den Fatmagül Sultan'ın da bulunduğu, petrol ve kömürle enerji üreten gemileri kullanmayı planlıyor. Çevreciler, Yeşiller partili Bakan’ın bu önerisine karşı ayağa kalktı. Fatmagül Sultan, 2021’in ortalarına kadar Lübnan için elektrik üretiyordu.

Ali GÜLEN

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Almanya, enerji krizi ile boğuşurken, enerji politikasında yalpalayan Yeşiller Parti’den Ekonomi ve Çevre Bakanı Robert Habeck'e tepkiler büyüyor.

Aşağı Saksonya'daki Lingen nükleer santralini kapatmak için çırpınan Habeck'in, Türkiye'nin filosunda bulunan „Fatmagül Sultan“ adlı, petrolle elektrik üreten gemi ya da benzeri üç adet gemiyi kiralamak için teklif aldığı ortaya çıktı.

ÇEVRE POLİTİKASINA AYKIRI

2021'e kadar Lübnan'da görev yapan Fatmagül Sultan, 450 megavat elektrik üretiyor. Bu şekilde üç gemi düşünülürken, Kuzey Denizi'ne bunların konuşlandırılmasının, Almanya'nan çevre politikasına tamamen aykırı olacağı iddiaları ayyuka çıktı. Çünkü sadece Lingen santrali günde 1300 megavat elektrik üretiyor ve bu tüm Aşağı Saksonya Eyaleti'ne yetiyordu. Gemiler için teklifi Belçikalı bir şirket resmi olarak iletti.

FATMAGÜL SULTAN, ALMAN BASININDA

Alman Bild Gazetesi de, Fatmagül Sultan'ın fotoğrafını yayınlayarak, „Bu gemilerin Almanya için alternatif enerji kaynağı“ olacağını belirtti. Bu şirketin, yurt dışı kiralamalarla gemileri Almanya'ya göndereceği sanılıyor. Bir yandan, yenilenebilir ve çevreci enerjilerden bahseden Yeşiller'in diğer yandan petrol ve kömürle elektrik üretmeye çalışmasına tepkiler büyük. Cottbus'tan Ekonomi Profesörü Jan Schnellenbach, „Bakan Habeck, tipik Yeşiller fetişizmini giderkmek için böyle saçma planlar yapıyor“ diye konuştu. Diğer partilerden de tepkiler var.

Çevre Bakanlığı ise, bu formulün, bir enerji darboğazında yedek olarak tutulacağını açıkladı

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GAZ DEPOLARI İSTENEN DÜZEYDE

Almanya'nın, söylemleri ile ters orantılı olarak geçen yıl sonu ve bu yıl, Güney Afrika'dan kömür ithalatını da artırdığı belirtiliyor. Almanya'nın gaz depoları ise yaklaşık yüzde 95 oranında dolmuş durumda. Tamamen gaz akışı kesilse bile ülkede bu yılın mart ayı sonuna kadar yetecek gaz bulunuyor. Şu andaki sorun, eletkrik üretimine de bir şekilde gazdan bağımsız hale getirebilmek.

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