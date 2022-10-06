Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk zirvesi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Prag’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Zirve öncesinde Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la sohbet ettiği görüntüler basına yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Zirve öncesinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag’da bir araya geldi. Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan'la bir süre sohbet etti.



Ermeni basınında paylaşılan fotoğraflarda görüşmeye Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da katıldığı görüldü. Erdoğan ve diğer liderlerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da sohbet ettiği görüntüler basına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la ikili görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor.

RUSYA VE BELARUS DAVET EDİLMEDİ

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün Prag’da yapılıyor. Toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43’ü lider düzeyinde temsil ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki meclis çalışmaları nedeniyle toplantıya katılamıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

Özellikle Ukrayna’daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor.

AST’nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor. (SOZCU.COM.TR/AA)

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