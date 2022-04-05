Avrupa’da salmonella paniği: Kinder Surprise’ler toplatılıyor

Çikolata üreticisi Ferrero'nun bünyesinde olan ve Türkiye'de de üretilen Kinder Surprise isimli yumurta şekilli çikolatalarda salmonella şüphesi Avrupa'da panik yarattı. Özellikle çocukların hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İngiltere’de 63 salmonella vakası çıkmasıyla birlikte belirli boyut ve paketlerdeki Kinder Surprise ürünlerinin geri toplatılmasına karar verildi.

İngiliz Gıda Standardı Ajansı, Belçika’daki aynı fabrikada üretilen ve son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim 2022 arasında olan 200 gramlık ya da üçlü paketli yumurta şeklindeki çikolataların tüketilmemesi çağrısında bulundu.

Ferrero ise bir açıklama yaparak satışa çıkan çikolatalar ile ilgili test yapıldığı ve hiçbirinde salmonella bulunmadığını duyurdu. İngiliz yetkililer, Ferrero’nun gönüllü bir şekilde ürünleri “önlem amaçlı” olarak toplatıldığını belirtirken şirket ile ilgili bir şikayetin olmadığını da belirtti.

İngiliz Gıda Standardı Ajansı, markanın diğer ürünlerinin geri toplatılmadan etkilenmeyeceğini de aktardı. Kurum adına açıklama yapan Tina Potter, “Paskalya’nın yaklaşmasıyla birlikte bu tür ürünlerin özellikle çocuklar arasında çok popüler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ebeveynlerden bu ürünlere dikkatle yaklaşmalarını istiyoruz” dedi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan Dr. Lesley Larkin de, “Salmonella’nın semptomları arasında ishal, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, yüksek ateş var. Salmonella insandan insana bulaştığı için dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Yapılan açıklamada Fransa’da üretilen değil, Belçika’da üretilen serilerin toplatıldığı kaydedildi.

– 20 gramlık Kinder Surprise ve son kullanma tarihi Haziran 2022-Ekim 2022 olan 100 gramlık Kinder Surprise’lar.

– Nisan-Ağustos 2022 son kullanma tarihlerine sahip Kinder Schoko-Bons çikolatalar.

– Son kullanma tarihi Nisan-Ağustos 2022 olan Kinder Mini Eggs.

– Son kullanma tarihi Ağustos 2022 olan Kinder Happy Moments, Kinder Mix, Basket, Plush, Bucket ürünleri.

FRANSA’DA DA GERİ ÇAĞRILDI

Öte yandan Ferrero’nun Kinder ürünleri Fransa’da da geri çağrılmaya başlandı. Fransa Sağlık Bakanlığı, en az 15 salmonella vakasının görüldüğünü duyurdu.

Hastalananların yaş ortalamasının dört olduğu belirtilirken, bazılarının hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra taburcu olduğu aktarıldı.

Farklı gramaj ve paketlenmeye sahip ürünlerin geri çağırıldığı belirtilirken toplam salmonella vakasının 21 olduğu fakat bunların sadece 15’inin Kinder ürünleri ile bağlı olduğu açıklandı.

AVRUPA ÜLKELERİNDE PANİK ARTIYOR

Öte yandan Avrupa genelinde de endişe ve hastalık sayılarının da artmaya başladığı duyuruldu. Şu ana kadar Belçika’da üretilen çikolataların birçok ülkede toplatıldığı kaydedildi.

İrlanda, Almanya, İsveç ve Hollanda’da da panik yaşandığı belirtildi.

Portekiz’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi… Portekizli resmi makamlar ürünlerin Portekiz’de satışta olmadığını duyurdu.

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