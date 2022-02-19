Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenlik konferansı dolayısıyla geldiği Münih'te Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüştü.

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Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanlığı görevine atanan Lambrecht ile de bir araya geldi.

İkili, bölgesel ve küresel konularla, savunma sanayi ve askeri eğitim, iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar tarafından, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı.

Savunma sanayideki kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edilen görüşmede FETÖ ile mücadelede iş birliğine vurgu yapıldı.

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