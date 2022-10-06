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Bakan Akar’dan Ukrayna ile tahıl sevkiyatı görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirleri görüştü.

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Bakan Akar’dan Ukrayna ile tahıl sevkiyatı görüşmesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede; tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.

Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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