Bakan Akar’dan Ukrayna ile tahıl sevkiyatı görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirleri görüştü.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede; tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.
Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.