Barış görüşmeleri suya düştü, Abramoviç’e yaptırım baskısı arttı

Avrupa’daki mal varlıklarının dondurulması nedeniyle zor günler geçiren Rus oligark Abramoviç’e ABD’de yaptırım baskısı büyüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin son dönemde kesintiye uğraması, görüşmelerdeki arabuluculuk rolü sayesinde ABD’nin yaptırım listesine alınmaktan kurtulan Abramoviç’in büyük darbe almasına yol açabilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali sonrasında AB'nin ve İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramoviç, ABD'de de yaptırım riskiyle karşı karşıya.

Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulması nedeniyle zor günler geçiren Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstlenerek ABD'nin yaptırımlarından kaçınmayı başarmıştı.

Rus oligark, geçen ay sonunda İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetler arkasında gerçekleşen görüşmelere de katılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de arabuluculuk faaliyetlerinden dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a “Roman Abramoviç'e yaptırımı erteleyin” ricasında bulunduğu belirtilmişti.

KİEV ZİYARETİ SONUÇSUZ KALDI

Bloomberg'in haberine göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri son dönemde kesintiye uğrarken ABD'de Abramoviç'e yaptırım uygulanması yönünde sesler de giderek yükseliyor. Abramoviç'in geçen hafta barış görüşmelerini canlandırmak için Kiev'e yaptığı ziyaretten sonuç çıkmamıştı. Rus oligark Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy yerine yardımcısı Andrey Yermak'la görüşmüştü.

Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki Bucha'da ve Mariupol'de sivilleri katlettiği iddiaları nedeniyle iki ülke arasındaki barış görüşmeleri son dönemde durma noktasına geldi. Ukrayna'daki kaynaklara göre Zelenskiy, son gelişmeler sonrasında barış görüşmelerinden anlamlı bir sonuç çıkacağına artık inanmıyor.

Bu durumdan en ağır darbeyi yiyecek isimlerden biri de, Roman Abramoviç olabilir. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'daki üst düzey danışmanların Abramoviç'e yaptırım için baskıyı artırdığını ve bu konudaki planların da hazır olduğunu aktardı.

Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan ve Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan oligarkın “gayrı resmi arabulucu” rolü tartışma yaratmıştı. Bazı kesimler, Abramoviç'in tek amacının kendi servetini kurtarmak olduğunu belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Çalışanlarının bile parasını ödeyemiyor: 'Abramoviç, zengin arkadaşlarından borç istedi'

İlginizi Çekebilir Roman Abramoviç'in yaptırımlardan önce yaşadığı lüks hayatına dair detaylar ortaya çıktı: 750 bin TL'ye Londra'dan Azerbaycan'a sushi getirtmiş