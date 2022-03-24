Batılı liderlerden Rusya’ya karşı gövde gösterisi

Rusya’nın Ukrayna işgali bir ayı geride bırakırken Batılı liderler bugün Rusya’ya karşı üç ayrı zirvede bir araya geliyor. Brüksel'deki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. AB ve G7 toplantılarında da gündem Ukrayna'daki savaş olacak. Ukrayna lideri Zelenskiy, Brüksel’deki toplantılarla ilgili “Üç zirvede kimin dostumuz olduğunu, kimin bize ihanet ettiğini göreceğiz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yla karşı karşıya gelen Batı, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek üç ayrı zirvede güç gösterisi yapacak. Brüksel, NATO zirvesini yanı sıra G7 ve Avrupa Birliği (AB) toplantılarına da ev sahipliği yapacak.

Üç toplantıya da katılacak ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'deki AB zirvesine katılacak ilk ABD Başkanı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesinde, ittifakın Doğu Avrupa'daki askeri birliklerin artırılması konusunda anlaşması bekleniyor. Ayrıca Ukrayna'ya silah sevkiyatının artırılması yönünde karar çıkacağı tahmin ediliyor.

ZELENSKİY: KİMİN BİZE İHANET ETTİĞİNİ GÖRECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün NATO ve AB liderlerine video konferans yoluyla hitap edecek. Zelenskiy gece yayınladığı görüntülü mesajında dünyaya Rus işgaline karşı sokağa çıkma çağrısı yaparak “Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan çıkıp Ukrayna'ya, özgürlüğe ve hayata destek olmak için bir araya gelin” dedi.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısını yineleyen Zelenskiy, Brüksel'deki toplantılarla ilgili “Üç zirvede kimin dostumuz olduğunu, kimin bize ihanet ettiğini göreceğiz” diye konuştu.

AB’NİN GÜNDEMİ RUS GAZI

Rusya'nın Ukrayna işgali, Avrupa ülkelerini savunma alanında yeni adımlar atmaya yöneltti. Norveç'te geçen hafta 30 bin askerin katılımıyla düzenlenen NATO tatbikatında, ittifaka üye olmayan İsveç ve Finlandiya'dan birlikler de yer almıştı. NATO, halihazırda son dönemde ittifakın doğu kanadında birliklerinin sayısını önemli ölçüde artırdı.

AB zirvesindeyse başlıca gündem maddesi, enerji kaynaklarının geleceği ve Rus gazına olan bağımlılığın sona erdirilmesi olacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatını yasaklama planına karşı çıkarak bunun Avrupa'yı resesyona sürükleyeceğini belirtmişti. Son dönemde artan enerji fiyatları Avrupa'da endişelere yol açıyor.

Bugün Brüksel'de yapılacak toplantılarda Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım kararı alınması da gündemde.

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