Belçika hükümeti, haftalık çalışma süresini 4 güne indirmek için anlaştı

Belçika’da haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesini de içeren reform paketi hükümeti oluşturan koalisyon partileri tarafından kabul edildi. Yeni plan, çalışanların gece saatlerinde işle ilgili telefonlara ve e-postalara yanıt vermeme hakkını da içeriyor.

Sozcu.com.tr

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Belçika'da koalisyon hükümeti, Covid-19 pandemisi nedeniyle çalışma yasalarında değişiklik yapılmasını öngören ve haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesini de içeren reform paketi konusunda anlaştı.

Yeni reforma göre çalışanlar, dilerlerse iş günlerinde daha uzun çalışarak üç gün tatil yapabilecek ve maaşlarında bir kesintiye gidilmeyecek. Şirketler, çalışanın üç gün tatil talebini reddetmek için ayrıntılı bir açıklama yapmak zorunda olacak.

Yeni plan, çalışanların gece saatlerinde işle ilgili telefonlara ve e-postalara yanıt vermemesi seçeneğini de içeriyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, gece çalışmasına dair yeni kurallar getiren reform paketinin daha dinamik ve üretken bir ekonomik sistem sağlamayı hedeflediğini duyurdu. Çalışma hayatında daha fazla esnekliğe ihtiyaçları olduğunu kaydeden De Croo, daha fazla kişinin istihdama katılması gerektiğini, ülkede 20-24 yaş arası nüfusun sadece yüzde 71'inin çalışma hayatında yer aldığını belirtti.

Belçika'da 7 partiden oluşan koalisyon, istihdama katılan nüfusun oranını 2030'a kadar yüzde 80'e yükseltmeyi amaçlıyor.

Haftada 4 gün çalışma, bazı ülkelerde halihazırda deneniyor.

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