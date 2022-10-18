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Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

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Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, “Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir.” ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın, yarın benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi. (AA)

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