Beyaz Saray, Ukrayna krizi için Kongre’den 6.4 milyar dolar istedi

Biden yönetimi ve kongre yardımcıları, Beyaz Saray'ın Kongre'den, Ukrayna'daki insani ve güvenlik krizine yönelik 6,4 milyar dolarlık yardımı onaylamasını istediğini söyledi.

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Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nden bir yetkili, “Yönetim, milletvekilleriyle yakın zamanda yaptığı bir görüşmede, Rusya’nın sebepsiz ve haksız işgali nedeniyle Ukrayna ve Orta Avrupa ortaklarına ABD’nin ek insani, güvenlik ve ekonomik yardımına ihtiyaç olduğunu belirledi” dedi.

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Kongre yardımcıları, Başkan Joe Biden’ın Demokrat arkadaşları tarafından kontrol edilen Kongre’nin, Dışişleri Bakanlığı ve USAID için 2,9 milyar dolarlık fonu acil bir yasa tasarısı olarak değerlendireceğini ve daha sonra Pentagon için fon sağlanacağını söyledi. Talep, güvenlik ve insani yardım için 2,9 milyar doları ve Savunma Bakanlığı için 3,5 milyar doları içeriyordu. Para, Biden’ın Rusya’yı Ukrayna’ya karşı saldırganlığından dolayı cezalandırmak için çıkardığı yaptırımların uygulanmasını ve uygulanmasını da kapsayacak. REUTERS