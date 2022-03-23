Biden: Rusya’nın kimyasal silah kullanma tehdidi gerçek

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, "Rusya'nın kimyasal silah kullanma tehdidi gerçek" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, yarın Brüksel’de NATO liderleriyle bir araya gelmeden önce açıklamalarda bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda, Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı potansiyel olarak kimyasal silah kullanma tehdidinin gerçek olduğunu söyledi.

NATO zirvesi için Avrupa’ya gitmeden önce konuşan Biden, Rusya’nın kimyasal silah kullanma ihtimali ile ilgili olarak, “Bu bence gerçek bir tehdit” dedi.

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