Biden’dan Katar hamlesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar’ı Orta Doğu’da ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani'nin Orta Doğu’da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Biden'dan Putin'e tehdit gibi sözler

İlginizi Çekebilir Biden'dan Taliban'a çağrı