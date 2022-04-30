Biden’dan “Putin’in bilim insanlarını çalma” planı

Ukrayna işgali sonrasında on binlerce eğitimli Rus ülkelerini terk ederken, ABD'li kaynaklar Biden yönetiminin Rus bilim insanlarını ABD'ye çekmek ve inovasyon alanında Rusya'ya darbe vurmak için bir plan hazırladığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya tepkiler sürerken ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'daki başarılı bilim insanlarını “çalmak” için yeni bir strateji geliştirdiği bildirildi.

Bloomberg'in ABD'den kaynaklara dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi Rusya'daki önemli araştırmacıları ve bilim insanlarını ABD'ye çekebilmek için vize koşullarını önemli ölçüde gevşetecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray tarafından Kongre'ye sunulan plana göre ABD, yüksek eğitim alan Ruslar için koşulları cazip hale getirerek bazı şartları iptal edecek.

“AMAÇ, RUSYA’NIN İNSAN KAYNAĞINI ZAYIFLATMAK”

Plan kapsamında çalışma vizesi almak isteyen Rusların halihazırda bir yerde çalışıyor olması şartının kaldırılması, bilim ve mühendislik alanlarında ABD'de yüksek lisans ya da doktora yapan Ruslara vize kolaylığı sağlanması öngörülüyor. Ayrıca uzay teknolojisi, siber güvenlik, bilişim, nükleer mühendisliği, yapay zeka ve füze geliştirme alanlarında çalışan Ruslar için ABD'de cazip iş imkanları yaratılacak.

ABD'li bir yetkili, planın amacının kısa vadede Rusya lideri Vladimir Putin'in yüksek teknoloji ve bilim alanındaki insan kaynağını zayıflatmak, uzun vadede de Rusya'nın inovasyon çabalarını engellemek olduğunu doğruladı.

Rusya'daki sınırlı mali imkanlar ve son dönemde artan yaptırımlar nedeniyle ülkeden ABD'ye beyin göçü son dönemde hız kazandı. Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana çoğu eğitimli ve kariyer sahibi 200 binden Rus'un yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.

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