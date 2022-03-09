Binlerce kişi soğuk havaya rağmen tahliye sırası bekledi

Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında müstakil bir ev vuruldu. Sumi kentinde de soğuk havaya rağmen binlerce kişi tahliye araçlarını bekledi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, bir çok sivil yerleşim yeri füze ve roketlerin hedefi oldu. Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında sivil yerleşim yeri vuruldu.

Saldırıda müstakil bir ev hedef alınırken, evin vurulduğu anlar yakınlardaki bir evden saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri çeken Ukraynalı vatandaş, olayın karşısında yaşadığı şoku gizleyemezken, “Komşumuzu vurdular” diye bağırdığı duyuldu.

BİNLERCE KİŞİ DONDURUCU SOĞUKTA TAHLİYESİNİ BEKLEDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rusya 5 kentte sivillerin tahliyesine yönelik geçici ateşkes ilan etmişti. Ateşkes ilan edilen kentlerden Sumi'de binlerce kişinin, tahliye duraklarına akın etmesi nedeniyle duraklarda büyük izdihamlar oluşurken, Ukraynalılar soğuk havaya rağmen tahliye sırası bekledi.

Tahliye otobüslerine binebilenler kentten ayrılmayı başarırken, binlerce kişinin ise yoğunluktan dolayı tahliye edilemediği öğrenildi. Rusya, Ukrayna’nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde Moskova saati ile 10.00-21.00 saatleri arasında geçici ateşkes ilan etmişti.