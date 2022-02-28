Bir anda, binalarda ve yollarda görülmeye başlandı: Kiev’deki gizemli semboller

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşini gününde, Kiev'de bombardıman sürerken, Rus güçleri ve Kremlin yanlısı sabotajcıların Putin'in birliklerine yardım etmek için binaları işaretlediği iddiası Ukraynalı yetkilileri harekete geçirdi. Görüntüler, sosyal medyada da oldukça paylaşıldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşini gününde, Kiev’de bombardıman sürerken, Rus güçleri ve Kremlin yanlısı sabotajcıların Putin’in birliklerine yardım etmek için binaları işaretlediği iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin Kiev’deki kaynaklardan aktardığına göre, Ukrayna’daki binalar ve yollar Rus hava saldırılarına karşı işaretleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Kiev’de çatılarında kırmızı haç bulunan apartmanlar yer aldı. Ve Twitter’da paylaşılan bazı videolarda, Rus güçlerinin binaları işaretlediği anların yer aldığı öne sürüldü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Şehirdeki resmi makamlar, vatandaşlarını herhangi bir şüpheli sembole karşı “uyanık olmaları” konusunda uyardı.

Kiev yerel yönetimi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çatıya erişimi olan yüksek binaların sakinleri, lütfen acilen çatıda işaretler olup olmadığını kontrol edin” dedi.

Başka bir uyarıda ise, “Ahşap üzerindeki etiketler boyanabilir veya yansıtıcı bantla kaplanabilir” ifadeleri yer aldı. Kiev yönetimi, halkı bu tür işaretleri silmeye, karalamaya veya başka bir şekilde yok etmeye çağırdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından halk, bu tür işaretlerin üstünü örtmeye, boyamaya veya yıkmaya çağrıldı. Uzmanlar, bu işaretler sayesinde Rus birliklerinin yönlendirilebileceğini veya güvenli “koridorlardan” ilerleyebileceğini belirtiyor.

Ancak daha korkunç olan, işaretlerin Rus silahlarının belirli hedefleri sessizce tespit etmesine olanak sağlaması…

Ukraynalı yetkililer, önemli yol kavşaklarında ve altyapı tesislerinde de bu işaretlerin göründüğünü söylüyor.

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