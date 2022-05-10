Birleşik Krallık’ta bir ilk: Kraliçe Elizabeth’in konuşmasını Prens Charles okudu
Birleşik Krallık'ta bugün bir ilk yaşandı... Sağlık sorunları nedeniyle Parlamento'nun açılışına katılamayan Kraliçe Elizabeth yerine oğlu Prens Charles konuşma yaptı. Annesinin konuşmasını okuyan Prens Charles, "Hükümetin önceliği büyüme ve ekonomiyi güçlendirerek ailelerin yaşam maliyetlerini azaltmak olmalı" dedi.
İngiliz kraliyet ailesinde tahtın varisi olan Prens Charles, yıllardır beklediği fırsatı bugün gerçekleşen Parlamento’nun açılışında değerlendirdi.
Kraliçe Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı etkinlikte açılış töreninde Prens Charles ve oğlu Prens William yer aldı. Prens Charles, Kraliçe Elizabeth’in yazdığı konuşmayı okurken çok net mesajlar verdi.
İngiliz medyası Prens Charles’ın görevini başarıyla tamamladığına dair yorumlarda bulunurken, Charles konuşmasında hükümetin önceliklerini de sıraladı.
Konuşmada Charles, “Hükümetin önceliği büyüme ve ekonomiyi kuvvetlendirerek ailelerin yaşam maliyetlerini azaltmak olmalı” dedi.