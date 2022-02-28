BM İnsan Hakları Konseyi’nden acil toplantı kararı

Rusya’nın Ukrayna işgali 5. gününe girerken BM İnsan Hakları Konseyi acil olarak toplanma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre’de düzenlenen 49. oturumunda, Ukrayna’daki insan haklarının durumuna ilişkin acil toplantı talebi kabul edildi.

47 üyeli konseyde yapılan oylamada acil toplantı çağrısına 29 ülke “evet”, 5 ülke “hayır” ve 13 “çekimser” oy kullandı. Rusya, Çin, Küba, Eritre ve Venezuela “hayır” oyu veren ülkeler oldu. Ukrayna konulu özel toplantının 3 Mart Perşembe günü düzenleneceği açıklandı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Gennadi Gatilov ise, oylama öncesi yaptığı konuşmada Ukrayna’nın masum insanları hedef aldığını, Rusya'nın ise sivil hedefleri vurmadığını savundu.

‘UKRAYNA’DA EN AZ 102 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ’

Konseyin bugünkü açılış oturumunda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya’nın geçen perşembe günü başlayan işgalinin ardından Ukrayna’da en az 102 sivilin hayatını kaybettiğini ve 304 kişinin de yaralandığını söyledi.

Gerçek rakamın çok daha yüksek olmasından korkulduğunu kaydeden Bachelet “Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere patlayıcı silahlarla öldürüldü. Gerçek rakamlar korkarım çok daha yüksek” dedi. Bachelet, yaklaşık 422 bin Ukraynalının ülkelerinden kaçtığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna’daki çatışmaya son verilmesi çağrısında bulunarak “Savaşın kaçınılmaz sonucunu biliyoruz, o da sivil kayıplar. Çatışma, insan haklarının mutlak inkarıdır. Rusya'nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının tırmanması, insan hakları ihlallerinin artmasına neden oluyor” dedi.

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