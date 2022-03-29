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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Ulaştırma Bakanı Fabio Faria yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Pazartesi günü kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Bolsonaro’nun askeri hastaneye götürüldüğü yönündeki haberleri doğrulayan Faria, “Başkan iyi” ifadelerini kullandı. Faria, kendini iyi hissetmeyen Bolsonaro’nun bağırsak tıkanıklığı öyküsü olduğu için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

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