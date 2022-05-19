Brezilya seçimlerinin favorisi Lula evlendi

Brezilya’da ekimde yapılacak seçimin favorisi olarak gösterilen eski Devlet Başkanı Lula, sosyolog Rosangela Silva’yla evlendi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya'da devlet başkanlığı koltuğuna dönmeyi amaçlayan eski lider Luiz Inacio Lula da Silva evlendi.

76 yaşındaki Lula'nın dün Sao Paulo'daki özel bir törende 2017'den beri birlikte olduğu 56 yaşındaki sosyolog Rosangela Silva'yla evlendiği açıklandı. Bu haberin, ekim seçimlerinde şu anki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı favori aday olarak gösterilen Lula'nın “aile adamı” imajını güçlendireceği ve seçimdeki şansını artıracağı düşünülüyor.

Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle yaklaşık 2 yıl hapis yatan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, mahkemenin tahliye talebini kabul etmesiyle 2019'da serbest kalmıştı. İlk iki eşi hayatını kaybeden İşçi Partisi lideri Lula, 2002'de ve 2006'da iki defa devlet başkanı seçilmişti.

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