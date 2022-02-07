Çalışanlar ofise dönmek istemiyor

Yeni bir çalışma, Omicron virüsünün yayılma hızı yüzünden çalışanların yüzde 64'ünün iş yerinde olmaktan endişe duyduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının başlamasıyla beraber çalışma hayatında da köklü değişimler yaşandı. İki yıldır pek çok şirket, çalışanlarını evlerine gönderip uzaktan çalışma sistemiyle faaliyetlerine devam etti.

Aşıların bulunması ile virüse karşı önlem alındığı düşünülse de önce daha ölümcül olmasıyla dikkat çeken Delta varyantı, ardından da hafif geçirilmesine rağmen hızla yayılan Omicron varyantı pek çok ülkede kapanmaları, karantinaları yeniden gündeme getirirken şirketlerin ofise dönüş planlarını da suya düşürdü.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma da çalışanların Omicron varyantı nedeniyle ofise dönmek istemediklerini ortaya çıkardı.

Çevrimiçi yapılan ankette, çalışanlara 2022 ile ilgili beklentileri soruldu. 13 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 arasında yapılan ankete 18 yaş üstü 520 çalışan katıldı.

AŞISIZ KİŞİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTEMİYORLAR

ELMO Software tarafından yaptırılan araştırmada, katılanların yüzde 76’sının iş yerinde aşı zorunluluğunu desteklemesi dikkat çekti. Ayrıca aşısız insanlarla birlikte çalışmaktan rahatsız olduklarını bildiren çok daha fazla insan oldu. Anket, bir önceki çeyrekte ankete katılanların yüzde 50’sine kıyasla, insanların yüzde 63’ünün bu konudaki endişelerini dile getirdiğini gösterdi.

ELMO Software CEO’su ve kurucusu Danny Lessem, Omicron varyantının iş yerinde yayılmasının yönetilmesinin işverenlerin gündeminde üst sıralarda olması gerektiğini söyledi: “Devam eden bu çalışma, Covid-19 pandemisinin çalışanların güvenliği ve refahları üzerinde net bir etkisi olduğunu açıkça ortaya koydu. Çalışanlar, 2021’de kaydedilen diğer tüm noktalardan daha fazla tükenmiş hissediyorlar. Çalışanların yüzde 43’ü tükenmiş olduklarını bildiriyor. Bu oran üçüncü çeyrekte yüzde 34’tü.”

HER 5 ÇALIŞANDAN 2’Sİ İŞ ARIYOR

Ayrıca çalışma, pandemiyle beraber iş değişikliği yapmak isteyen çalışanlarda artış olduğunu da ortaya koydu. Ankete göre, her beş çalışandan ikisi 2022’de aktif olarak yeni bir iş aramayı planlıyor. Çalışanların üçte biri, yeni bir teklif alır almaz mevcut işlerini bırakmayı planladıklarını söylüyor. Yüzde 15’i ise herhangi bir yeni iş seçeneği olmadığı halde işini bırakmayı düşünüyor.

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