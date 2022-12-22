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Çavuşoğlu ile Blinken arasında ‘Suriye’ görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmede Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Yayınlanma: 20:02 - 22 Aralık 2022 Güncellenme:
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Çavuşoğlu ile Blinken arasında ‘Suriye’ görüşmesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken’ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO’nun genişlemesi, Türkiye’nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi. (AA)

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