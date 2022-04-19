Çavuşoğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi, ‘Ramazan’da ırkçı saldırılar arttı’ dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan ırkçı saldırılara yönelik sert ifadelerde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ile birlikte ortak açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç’te Kuran yakma provokasyonuna ilişkin, “Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz geriyoruz. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi’nin bir etkisi. Şimdi arasam ‘bizim ülkemizde ifade özgürlüğü var’ diyecekler, bir saat hikaye anlatacaklar. Sadece kınama ya da açıklama yapmayıp her türlü ırkçılığa karşı işbirliği yapıp mücadelemizi sürdürmeliyiz.” dedi.

Çavuşoğlu, “Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. İsveç'te bir Neo-Nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

ERDOĞAN, HERZOG İLE GÖRÜŞECEK

Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline de değindi. Bakan Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşında ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin temaslarının sürdüğünü belirterek, “Ukrayna NATO’nun 5. maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Taraflarla sürekli görüşüyoruz bu olmayacaksa hangi seçenekler olabilir tartışıyoruz. Ateşkes ihtimaline hazırlıklı olmalıyız. Bir yol haritası olmalı. Şimdiden hazırlayıp ateşkes olduğu zaman normalleşme başlasın. Hızlı adım atmamız gerekiyor. Bu konularda girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

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