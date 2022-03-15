Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını tahliyesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Mariupol’de ortalama 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Kent ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Görüşmelerimiz sürüyor.” dedi. Çavuşoğlu “Kiev, Çernihiv, Lviv ve Odessa’dan tahliyelerimiz sürüyor. ” açıklamasında bulunurken, bu kentlerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının iyi olduğunu söyledi, ‘sıkıntıları yok’ dedi.

Çavuşoğlu Lavrov ile de görüştüklerini belirtirken, Mariupol’de camiye sığınan Türk vatandaşları ile ilgili olarak, “Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok.” dedi.

‘MOSKOVA’DAN ONAY BEKLENİYOR’

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Mariupol kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ankara'nın Moskova'dan onay beklediğini bildirdi.

Reuters haber ajansı, haberi son dakika ibaresiyle paylaştığı haberde, kaynakların, “Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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