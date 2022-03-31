Çekya’da meslek lisesinde palalı saldırı: Öğretmen yaşamını yitirdi

Çekya’nın başkenti Prag’da kimliği belirsiz bir kişinin meslek lisesine girerek öğretmeni palayla öldürmesinin ardından kentte kırmızı alarm verildi.

Sozcu.com.tr

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Prag'da bir kişi, Prag 4 Michle'de Ohradni Caddesi’nde bulunan meslek lisesine gelerek bir öğretmene pala ile saldırdı. Ağır yaralanan öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için kentte kırmızı alarm veren Prag polisi, helikopterlerin ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonla saldırganı yakaladı. Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çek polisi, “Prag 4'te kimliği belirsiz bir kişi lise öğretmenlerinden birine palayla saldırdı. Öğretmen maalesef saldırıdan kurtarılamadı. Fail kaçtı fakat yüzlerce polis onu arıyor. Arama çalışmalarında helikopterler de kullanılıyor. Saldırgan ayrıca suç aletini olay yerinde bıraktı” ifadelerini kullandı.

Prag Acil Yardım Sözcüsü Jana Postova ise yaptığı açıklamada, “Palayla çok ağır yaralanan bir adamın hayatı için savaştık. Ne yazık ki kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti” dedi.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan olayla ilgili bir taziye mesajında, “Bir okula yapılan saldırı hem öğretmenler, hem veliler hem de öğrenciler için kara bir lekedir. Maalesef bunlardan biri bugün Prag’da gerçekleşti. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Saldırganın öğrenci olduğundan şüphelenildiği öğrenildi.

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