Çin: NATO 1991’de dağıtılmalıydı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bugün düzenlediği basın toplantısında NATO’yu eleştirerek “NATO Soğuk Savaş’ın ürünüydü ve onunla beraber yok olmalıydı” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı 37. gününde de sürerken Rusya'nın yakın müttefiki Çin'den NATO'ya yönelik sert açıklamalar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, NATO'nun Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dağıtılması gerektiğini söyledi.

“Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı süreçte tarih olmalıydı” dedi.

NATO'nun o dönemde verdiği sözlere rağmen Avrupa'nın doğusuna doğru genişlemeyi sürdürdüğünü kaydeden Çinli yetkili, “Bu durum Rusya'yı giderek köşeye sıkıştırdı. Ukrayna'daki krizin bir numaralı sorumlusu NATO'dur” diye konuştu.

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