Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetiyle ŞİÖ Zirvesi’ne katılmak üzere Semerkant’a gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından “Ebedi Şehir” kompleksine geldi.

Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve “Ebedi Şehir” olarak anılan bölgesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. AA-REUTERS

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