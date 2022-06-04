Cumhuriyetçilerin Pennsylvania’daki ABD Senatosu yarışında ön seçimi Mehmet Öz kazandı

Trump’ın desteğini arkasına alan Mehmet Öz Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ABD Senatosu için yaptığı ön seçimi kazandı.

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Cumhuriyetçilerin Pennsylvania’daki ABD Senatosu koltuğu için yaptığı ön seçim yarışını Mehmet Öz kazandı. Eski riskten korunma fonu yöneticisi David McCormick, seçimi 910 farkla kaybettikten sonra yeniden sayılmasını istemişti. David McCormick, oyların yeniden sayımı sırasında aradaki farkın açılması üzerine yenilgiyi kabul etti ve seçimi Trump'ın da desteklediği Mehmet Öz kazandı. Cumhuriyetçiler, Kasım ayında hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’nun kontrolünü yeniden kazanmaya çalışıyorlar. Meclis’in kontrolünü yeniden kazanmak için iyi bir konumdalar, bu da Biden’ın yasama gündemini engellemelerini sağlayabilir. Demokratların çok ince Senato çoğunluğunu koruma şansları daha yüksek, ancak bunu yapabilmek için Pennsylvania da dahil olmak üzere yarışlarda iyi performans göstermeleri gerekecek.