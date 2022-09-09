Daily Mail: Kraliçe, birçok Kraliyet üyesini son defa göremeden öldü

İngiltere, ülke tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün şokunu yaşıyor. Kraliçe’nin ölüm anında yanında artık Kral olan oğlu Charles ve kızı Anne’ın olduğu belirtildi. İngiliz basınına konuşan kaynaklar, apar topar İskoçya’daki Balmoral Kalesi’ne giden birçok aile üyesinin Kraliçe’yi ölmeden son defa göremediğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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70 yıl boyunca tahtta kalan ve İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin ölümüyle ilgili ayrıntıları aktardığı haberde, ölüm anında 2. Elizabeth'in yanında artık Kral olan oğlu Charles ve kızı Prenses Anne'ın olduğunu yazdı. Doktorların Kraliçe'nin sağlık durumunun kritik olduğunu ve müşahade altına alındığını açıklamasının ardından, Kraliçe'nin dört çocuğu, torunları Prens William ve Prens Harry ile birçok Kraliyet Ailesi üyesi apar topar İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmişti.

Daily Mail'in haberine göre bazı aile üyeleri kaleye vardığında doktorlar, Kraliçe'nin sadece birkaç saat ömrü kaldığını bildirdi. Gazeteye konuşan kaynaklar, birçok aile üyesinin Kraliçe'yi ölmeden son defa göremediğini, ancak halihazırda İskoçya'da olan Charles ve Prenses Anne'ın öldüğü sırada annelerinin yatağı yanında olduğunu belirtti.

MEGHAN MARKLE GİTMEDİ

Kaynaklara göre, Kraliçe'nin oğulları Prens Andrew, Prens Edward ve torunu Prens William, dün haberi alır almaz özel uçakla İskoçya'ya gitti ancak Kraliçe öldükten sonra Balmoral Kalesi'ne ulaştı. Prens Harry'nin de Kraliçe öldükten hemen sonra Balmoral'a ulaşabildiği kaydedildi. Öte yandan Kraliyet'e yönelik ırkçılık suçlamalarıyla büyük tartışma yaratan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın İskoçya'ya gitmediği ortaya çıktı.

Abisi Prens William’la arası açık olan Prens Harry’nin de kalede bir süre kaldıktan sonra erken ayrıldığı bildirildi.

Kraliyet çalışanlarından biri, saray görevlilerinin ölüm haberiyle gözyaşlarına boğulduğunu söyleyerek “Bugüne kendimizi ne kadar hazırlasak da haber bizi derinden etkiledi. O yeri doldurulamaz biriydi. Gülümsemesini bir daha göremeyecek olduğuma inanamıyorum” dedi.

İNGİLTERE'DE 3. CHARLES DÖNEMİ BAŞLADI

Kraliçenin ölümüyle otomatikman Kral olan 3. Charles'ın bugün halka hitap etmesi bekleniyor. Oğlu Prens William da tahtın bir numaralı varisi olarak bundan böyle babasının yerini alacak.

Kraliçe'nin naaşının en az iki gün daha Balmoral Kalesi'nde kaldıktan sonra cenaze törenleri için Londra'ya taşınması bekleniyor.

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